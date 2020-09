Café De Kok moet komende weken dicht blijven tijdens wedstrijddagen Willem II

VIDEO Puin ruimen als ‘bedrijfs­uit­je’: de Piushaven is weer een stukje schoner

19 september TILBURG - De Piushaven is weer een stukje schoner dankzij werknemers van Healthy Seas, die World Cleanup Day -onbezoldigd- benutten om het Tilburgse water te zuiveren. ,,In Oisterwijk is alles al schoon.”