Café Goirle maakt plaats voor slagerij en appartementen

‘Alles gaat plat”, zegt Monique Brands. Haar man Paul onderstreept met tal van voorbeelden de noodzaak van de sloop: van scheuren in de muren, asbest in de plafonds tot de verrotte kozijnen en een tuin, die een jaar geen schoffel heeft gezien. Hun zonen Gijs (18) en Jaap (16) hadden nog een feestje, rondom de historische bar en het biljart, willen geven in het voormalige horecabedrijf.

Kroeg

Vader mag dan slager en ondernemer zijn, hij is immers niet dagelijks in het bezit van een kroeg. Moeder Monique ontmoedigde de twee jonge slagers, de beoogde opvolgers van pa. ,,Oud, niet veilig en een muffe lucht, ook het gevolg van een jaar leegstand.”

Niet vreemd dat er deze week de hamer gaat in het pand dat sinds 1900 het ‘thuis’ was van vele stamgasten, plaats voor feesten, maar ook het onderkomen van onder meer IJsclub Bankven, Gilde Sint Joris en de Eerste Goirlese Schaakclub. Die hebben elders in Goirle onderdak gevonden.

Nieuwe winkel

Na veel vergaderen en schakelen is voor Paul Brands en zijn Keurslager Van Hest de weg vrij voor de realisatie van een nieuwe winkel, die wordt verbonden met zijn huidige, op een perceel van 1400 vierkante meter. Daarvan is straks de helft bebouwd.

Paul Brands schetst in het kort het gelopen traject: 33 jaar geleden ging hij werken bij de slagerij van familie Van Hest, 20 jaar geleden werd hij mede-eigenaar en 10 jaar geleden nam hij de slagerij over van die familie. Als eigenaar had Paul al snel de drang om te moderniseren en ‘het assortiment uit te breiden en te verdiepen’. Maar de ruimte ontbrak. ,,Vier jaar ben ik bezig geweest met deze stap.”

Hij had interesse in de plint in het te bouwen appartementencomplex op de hoek Kalverstraat/Tilburgseweg. ,,Door allerlei eisen, van onder meer de Vereniging van Eigenaren van De Hovel, was dat een te groot risico.”

Mannen in witte pakken

Hij klopte bij buurvrouw C. Kloks-Brock aan en die wilde meewerken aan de verkoop van Hof van Holland. Het maakte de weg vrij voor sloop en, deze week, de aanwezigheid van ‘mannen in witte pakken’, die het asbest gaan verwijderen. Het voortraject omvatte onder meer het omzetten van een horeca- naar een detailhandelsvergunning, bodem- en geluidsonderzoek.

,,Bezwaren waren er niet, wel enkele aanpassingen op het vlak van ‘zienswijze’”, zegt Paul Brands. Behalve een vergroting van de winkel met zo’n 500 vierkante meter komt op de begane grond naast de werk-plaats ook een gloednieuwe personeelsruimte, kantoor en zes parkeerplaatsen. ,,Nu huur ik elders nog meters, straks heb ik alles op eigen terrein en gelijkvloers.”

Architectenbureau H. Verhoeven uit Hilvarenbeek heeft de plannen uitgewerkt en volgend jaar augustus moet de nieuwbouw/uitbreiding klaar zijn.