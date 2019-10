Café Meesters haalt recordbedrag van 1,2 miljoen euro op voor tweede leven: ‘Een wonder dat we er nog zijn’

De 1040 deelnemers - die overigens allemaal anoniem investeren via Collin Crowdfund - zien er wel wat voor terug. Het is geen belangeloze donatie (zoals crowdfunden soms kan zijn): ze krijgen na vijf jaar hun investering terug plus 6 procent rente.



Maar voor Moret is dat steuntje niet alleen welkom, ook broodnodig. Hij staat al 22 jaar aan het roer van stadscafé Meesters, maar de afgelopen vier jaar kwam de bodem in zicht. De bouw van de Primark, de verbouwing van het gemeentehuis: Meesters zit er letterlijk bovenop.



,,Herrie, stank, je kunt het je niet voorstellen. Het is gewoon een oorlogsgebied geweest. Dat mensen al jarenlang niet meer op hun plekje komen.” Moret vertelt dat Meesters bijna twintig jaar lang meer dan 100.000 bezoekers per jaar had. En nu? ,,Dertigduizend. Het is eigenlijk een wonder dat we er nog zijn.”