Café Mimi (voorheen Lambiek) zeilt mee op de frisse wind die door het Wilhelminapark waait: ‘We zijn enorm trots’

Dezelfde locatie, nog altijd een horecazaak maar een andere wereld. Binnenstappen bij Mimi aan het Wilhelminapark is vooral even wennen. ,,Het was allemaal donker, tot het plafond aan toe”, glimlacht Koen van der Doelen, het gezicht van de nieuwe horecazaak.



Ademde voorganger Kaffee Lambiek vooral de sfeer van bruin café uit, Mimi is de oplichtende tegenhanger. Pasteltinten, een gloednieuwe tegeltjesvloer plus houten bar. De zaak lijkt opeens stukken groter. Frisser in ieder geval.



Waar bijna acht maanden lockdown al niet goed voor is. ,,Eigenlijk wilden we de bar en vloer houden", vertelt Van der Doelen. ,,Maar na de entree zat er flinke kuil in de vloer, de balken eronder waren rot. En met de vloer moest de bar eruit.”