Café Theater Festival Tilburg nu in tien cafés. Twee meer dan vorig jaar

VIDEOTILBURG - Het Café Theater Festival in Tilburg is dit voorjaar in tien cafés, twee meer dan vorig jaar tijdens de eerste editie van het evenement. Er zijn in de binnenstad tien korte voorstellingen, variërend van cabaret, circus, dans, tot poppentheater en muziektheater. Het festival is in het eerste weekend van april. De artiesten hebben een relatie met de stad Tilburg. Ze zijn er opgeleid, ze wonen er of ze hebben er gewoond.

Het Café Theater Festival was vorig jaar voor het eerst in de stad. Utrecht heeft al vele jaren zo'n festival. Het is daar in de loop der jaren uitgegroeid tot een evenement met 27 cafés. ,,Wij kiezen in Tilburg voor een kleine groei", zegt organisator Glenn Markesteijn. Met Leon Caarls zette hij vorig jaar de schouders onder het festival in Tilburg. Dit jaar is het team groter.

Popelen

Café RAW in de Spoorzone doet dit jaar niet mee, andere cafés staan te popelen om aan te haken. Nieuw zijn Noir aan de Nieuwlandstraat, Grand Café Puur bij Hotel Mercure en Stoffel op de Korte Heuvel.

Het Café Theater Festival is van 5 tot en met 7 april: vrijdagavond, zaterdag de hele dag en zondagmiddag. Er zijn optredens van onder anderen Zinzi Oegema. Zij studeerde circus in Tilburg en maakte muziekvoorstelling 'Barstool Bound’ over muzikanten en acrobaten die spelen in kleine pubs. Deze voorstelling was ook op Circolo te zien. Deze keer is het stuk geprogrammeerd bij Stoffel.

De Meiden

Maele en Madeira combineren in ‘The Limited Encounters #2' dans en circus bij café Noir en Theatergroep De Meiden met de Tilburgse actrice Annemieke Ros speelt ‘Release the Beast’, punky theater over de maakbaarheid van het bestaan. Te zien bij Café Van Horen Zeggen.

Duo d’Animo bestaat uit broer en zus Daniël en Annebeth Moolenburgh. De twee spelen 'Lucky’ over een meisje dat vast zit aan een figuur in een rokkostuum, met een grote klok op zijn borst en een trompet in zijn hand. Café Weemoed is het podium voor dit duo.

Hoge hoed

Glenn Markesteijn presenteerde het programma donderdagavond bij Theater De Nieuwe Vorst. Daar waren korte optredens van Maele en Madeira en cabaretduo Anne&Lisa. Dat cabaretduo was erg succesvol tijdens de eerste editie van het Café Theater Festival.