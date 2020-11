Café Weemoed wordt fotostudio: 'Zo ben je weer even in een café'

Lachend ja, want humor is een welkome kompaan in coronatijd. ,,Het is vooral vervelend dat je geen idee hebt tot wanneer het duurt. Maar een initiatief als dit is een lichtpuntje. Je kunt hier zonder plan terecht en gewoon een normale fotoshoot doen, maar eigen ideeën zijn hartstikke welkom. Hoe gekker hoe beter.‘’



Vanaf donderdag kunnen mensen zich aanmelden voor een Weemoed Ondersteunings Portret (WOP). Daar Weemoed een vrijhaven is voor bijzonder volk als schrijvers en artiesten, verwacht en hoopt Abegg stiekem dat het bijzondere portretjes oplevert. ,,Bij de proefshoot lag ik al meerdere malen in een deuk, toen waren Sjon Brands en Dorith van der Lee (van theater De Verloren Tijd) al bijzonder goed bezig. En zo blijven we toch een beetje in the picture tot alles weer open mag.‘’



Onder leiding van fotograaf Johannes van Dam is het mogelijk om je voor 50 euro te laten fotograferen. Niet niks, maar je krijgt er wel een professionele fotoshoot voor terug en flink wat foto's, zegt de eigenares.



,,En natuurlijk een leuke ervaring. We nemen er ook de tijd voor, het kan zo anderhalf uur duren. En je bent weer even in een café, weliswaar in andere omstandigheden dan normaal, maar dat gevoel is toch fijn."



Aanmelden kan via een bericht naar Jeff ‘Barman Weemoed’ Geenen.