Cambreur College in Dongen feestelijk geopend: ‘Een parel met uitstraling en allure’

DONGEN - Het Cambreur College in Dongen is officieel geopend. Daarmee kwam een feestelijk einde aan een traject dat acht jaar geleden begon.

,,Mooi als je dit in een dag voor elkaar weet te krijgen,” glimlachte Cors Zijlmans, de kersverse wethouder onderwijs, net een dag eerder geïnstalleerd. Hij keek zijn ogen uit in het nieuwe Cambreur College. ,,Ik heb in mijn leven veel scholen bezocht, maar dit is schitterend!”

Onderwijscentrum met regionale functie

Het gebouw is een hoogtepunt van een ontwikkeling die meer dan twee eeuwen terug in gang gezet is. Burgemeester Marina Starmans bracht in herinnering hoe drie zusters Franciscanessen in 1801 naar Dongen kwamen en er een kostschool oprichtten. Sindsdien is Dongen uitgegroeid tot een onderwijscentrum met een regionale functie, zei ze trots. ,,En dit nieuwe Cambreur College is een parel met uitstraling en allure geworden, een blikvanger van het dorp.” Ze verwees naar de Wall of Fame bij de ingang van het gebouw, met onder meer paralympisch kampioene Kelly van Zon en Rolf Snoeren, de helft van het wereldvermaarde ontwerpersduo Viktor & Rolf.

Quote Bijzonder is dat de leerlingen gepartici­peerd hebben in de keuze voor de architect Yvonne Kops, Brabantse onderwijsorganisatie OMO

Ook rector Nynke Gerritsma van Kwadrant Scholengroep, waar het Cambreur College onder valt, sprak haar trots uit over het gebouw, waar iedereen welkom is. Daar kon Yvonne Kops van de Brabantse onderwijsorganisatie OMO niet voor onderdoen. ,,Dit is het mooiste gebouw van OMO. Bijzonder is dat de leerlingen geparticipeerd hebben in de keuze voor de architect. Het proces is harmonieus verlopen. Ik heb maar één keer een nacht wakker gelegen. Dat was toen ik bericht kreeg dat het ontwerp zo mooi gemaakt was, dat het onbetaalbaar geworden was.”

Natuurlijke materialen

Directeur René Hermans en voormalig adjunct Helga van der Weelde vertelden hoe de nieuwbouw zich ontwikkeld had vanaf 2013. In dat jaar begon toenmalig rector Titus Frankemölle met het maken van plannen. ,,Al heel vroeg was het de bedoeling dat de nieuwe school transparant en licht zou zijn, met veel groen in de omgeving”, zeiden ze. ,,Er moesten natuurlijke materialen gebruikt worden. En dat is uitgekomen.”