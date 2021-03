Campus013 groeit hard terwijl Reeshofcollege krimpt, loting op twee scholen in regio Tilburg

Directeur Han Snijders van Campus013 is blij dat de school uit het ‘slechte weer’ is. ,,Twee jaar geleden had de school een slechte naam en was er gedoe met vechtpartijtjes. We hebben echt wat aan die sfeer gedaan. We treden harder op tegen grensoverschrijdend gedrag, er zijn andere conciërges en we slaan een andere toon aan de school. Ik ben blij dat het beeld over de campus nu kantelt. We krijgen ook hoge waarderingscijfers van ouders.”