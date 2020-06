Caravans eruit, hotel erin bij KVL in Oisterwijk

In opdracht van de provincie streek Ten Hove hier in 2012 neer als kwartiermaker. Wat viel er nog te maken van die industriële meuk langs het spoor?

Cagri Savasan, KVL-manager voor Polimeks, houdt het tijdpad scherp in het oog. In juli worden de kantoor- en vergaderruimtes in het ketelhuis in gebruik genomen. Een maand later kan de brouwerij er ook gaan draaien. Pronkstuk in het pand blijft de stoommachine.