Carlijn, studente in Tilburg, vluchtte uit Hongkong: ‘Het geweld kwam tot in mijn straat.’

De ‘vage’ fietspaden bij station Tilburg: ‘Echt een designfout’ (poll)

19 november Di 19 nove: Heb je als Tilburger net de hel die fietsen over het Pieter Vreedeplein is overleefd, legt de gemeente twee nieuwe vage fietspaden aan. We hebben het over het station. Eén pad tussen de bosjes, het andere aan de Stationsstraat-zijde.