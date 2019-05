Carlota in Tel Aviv (1). Tilburgse gitariste is met Duncan bij het Songfestival

TEl AVIV/TILBURG - Gitariste Carlota Lopez van de Logt is in Tel Aviv en speelt met Duncan als de Tilburgse zanger presentaties geeft aan de pers die voor het Songfestival naar Israël is afgereisd. De gitariste en Duncan Laurence kennen elkaar van de Rockacademie in Tilburg en spelen vaker samen. Carlota vertelt aan het Brabants Dagblad over haar ervaringen tijdens het songfestival. Deel 1.

Maandag

,,Vandaag speelden we een showcase in een muziekcafé in Tel Aviv, voor de internationale media en fans. Er waren ook veel Nederlanders in de zaal. Duncan speelde met een toetsenist, backing vocals en met mij op gitaar. We brachten zeven liedjes die door Duncan zijn geschreven. We speelden ze eerder in Amsterdam. Het ging zo tof, supergoed. Ik had tranen in mijn ogen, we voelden elkaar goed aan. Zo bijzonder. Nee, ik heb niet met de pers gesproken, dat mag niet. Duncan blijft bij zo'n optreden langer om met journalisten te praten. Wij zijn dan eerder weg. Hij is heel relaxed.”

Volledig scherm Carlota in Tel Aviv © Collectie Carlota Lopez Van de Logt

De rest van de dag zoekt Carlota de rust van het zwembad bij het hotel. ,,Ik weet niet wat de komende dagen op mijn programma staat. Ik ben beschikbaar voor de optredens en radio-opnamen en wacht af wat van mij wordt verwacht.”

De Tilburgse gitariste is zaterdag in Tel Aviv aangekomen. Die dag keek ze met het team rond Duncan naar een documentaire die over de zanger is gemaakt. Over de samenstelling van de delegatie mag ze geen mededelingen doen. ,,Ik ben ook naar de opening van het Songfestival geweest, die was in de venue waar straks ook de halve finales en finale zijn. Duncan moest over de oranje loper wandelen. Het is hartstikke groot hier, ik was vergeten hoe groot een songfestival kan zijn. Hier in Tel Aviv is iedereen super aardig en er is veel respect.”

In Israël is de onrust in de Gazastreek toegenomen, maar dat gaat aan de gitariste voorbij. ,,Van spanningen in Israël merk ik niets.” Ze concentreert zich op het festival.