Carmen uit Tilburg fietst vóór de Tour uit

Al vroeg vanochtend is de Tilburgse Carmen Acampo (27) op haar racefiets gestapt in Brussel. Tot de finish in hartje Parijs fietst ze precies dezelfde route als de profrenners van de Tour de France. Samen met de andere vrouwen van de InternationElles uit onder meer Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Amerika is ze begonnen aan de ongeveer 3500 kilometer lange rondgang over de Franse wegen. Met een groot verschil: de vrouwen rijden niet tégen, maar mét elkaar. ,,Wij zijn meiden met een missie", zegt Acampo, de enige Nederlandse in het fietsgezelschap. Hun doel: aandacht vragen voor gelijkheid in de (wieler)sport tussen vrouwen en mannen.