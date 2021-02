Carnaval aan de deur in Knollevretersgat gaat altijd door. Feest of niet

,,We brengen een beetje carnaval bij de mensen thuis”, zegt Martijn Baarendse, voorzitter van de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot en Heukelom. ,,Normaliter legt de prins de huisbezoeken af bij mensen die we even in het zonnetje willen zetten vanwege verlies tot plezier en alles daartussen. Nu gaan we met een afvaardiging van het bestuur.” Waar normaal de Prins zo’n twintig bezoeken aflegt, is het lijstje nu langer: ongeveer zestig mensen staan er op. ,,Veel van hen zien we tijdens de carnavalsevenementen. En die zijn er nu niet, dus vandaar dat de lijst langer is.”