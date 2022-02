Carnaval als ‘afscheid van corona’: in Riel liep een teststraat door het dorp

Hoe overleef je in godsnaam carnaval? ‘Magnesium tegen de spierpijn en geen enkel bittergar­ni­tuur­tje afslaan’

TILBURG - Het wordt pompen of verzuipen, na twee jaar zonder carnaval worden we in het diepe geworpen. Hossen, slempen en de polonaise: niet tot 22.00 uur, niet tot 01.00 uur maar 04.00. Met amper nog feestervaring in de vingers. Hoe overleef je dit volgens de experts?

26 februari