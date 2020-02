Carnaval door de ogen van een Tilburgse taxichauffeur: ‘Hoe ik weet waar jij woont? Joh, ik zet je er iedere week af’

De Tilburger werkt al tien jaar in de taxibranche, rolde er als student in. Sinds twee jaar chauffeurt de 35-jarige voor Taxi Vermeer, daar werken ze veel samen met de horeca en terugkerende klanten. ,,Met die vaste klanten heb ik een goede band, dan loop ik het café binnen en weet waar ze zijn. Tot op de kruk precies. Binnen sommige families ken ik verschillende generaties. Dan weet je soms al eerder dan de ouders dat hun zoon of dochter gaat trouwen. Dat is mooi hoor.”



Van Weerd praat graag en makkelijk, heeft een vrolijke inslag. ,,Anders hou je het als chauffeur niet vol”, vertelt hij. ,,Je loopt sneller tegen verkeerde personen aan als je chagrijnig bent. Op het moment dat jij niet schappelijk bent, dan zal de andere partij op die manier reageren. Dan heb je veel sneller een conflict.”



In die tien jaar had hij eigenlijk nooit problemen, op één keer na: ,,Iemand die drugs en alcohol had gebruikt en de taxi beschadigde. Ik had hem later nog eens in de taxi.” Excuses kwamen er niet echt, behalve ‘dat het een slechte dag voor hem was’.