Carnaval laat zich dit jaar in Hilvarenbeek zien via de jeugdprinsen

HILVARENBEEK - Een jeugdige Pinnekleuver wordt de enige prins carnaval die de gemeente Hilvarenbeek vanaf vandaag rijk is. Op basisschool De Vlinderakker in Biest-Houtakker wordt de jonge prins carnaval uit groep acht via een ganzenbordspel benoemd. ,,Het is once in a lifetime . Volgend jaar is deze groep acht van de basisschool af en dan hebben ze nooit de kans gehad jeugdprins te worden", zegt Bart van Kollenburg namens de Pinnekleuvers.

De Haaikneuters willen de opties nog open houden. De Esbeekse carnavalsvierders doen dit jaar niets, maar misschien kan begin volgend jaar een prins carnaval worden gekozen. ,,Normaal doen we dat op de 11e van de 11e. Dat gaan we nu niet doen. We willen zeker ook een jeugdprins benoemen, maar dat zal dan ergens in januari het geval zijn. Alles hangt af van wat dan kan. We hopen wel dat we iets kunnen organiseren voor basisschoolkinderen", vindt Koen van Dommelen van de Haaikneuters. In Baarschot krijgen de Knopspeldjes ook een jeugdprins en -prinses.

Lees ook PREMIUM Een stille Elf-Elf, met hier en daar een warme sjaal en vrolijke vlag

Volledig scherm Carnaval in Haghorst: Vriendengroep 'Over d'n bult' uit Moergestel bakt ze bruin in Haghorst. © Jeroen Verhelst

‘Laat de paars/gele vlag wapperen vandaag’

En verder hangt eigenlijk heel veel af van de stand van zaken rond eind december. Dan komen de zes kernen bij elkaar om te bekijken wat wel en niet kan in februari. De grootste van de zes kernen, de Pezerikken in Hilvarenbeek, benoemen nu niemand. De carnavalsstichting heeft wel opgeroepen om de paars/gele vlag vandaag op zoveel mogelijk plekken te laten wapperen. Verder worden pas na het overleg in december beslissingen genomen.

Volledig scherm Bij de familie Naaijkens werd dit jaar de 4e generatie prins carnaval: Pa Gust , Kees en Dirk Naaijkens. © Pix4Profs/Jan Stads

Volledig scherm Carnaval Esbeek: BC de Lampelèèrs met Chateau Weiland !! Wijnuh, wijnuh. Wat Goooeeeeeddd!! © Jeroen Verhelst En dat geldt ook voor Durdauwers. Als in residentie Hercules niemand binnen mag, dan houdt het in Diessen ook voorlopig op, zo vinden ze bij de Durdauwers. Het Prinsenbal is dus uiteraard afgeblazen.

Ideeën om het carnaval levend te houden zijn er wel, zo beloven de Pinnekleuvers. Die hebben bijvoorbeeld alle oude filmopnames van het tonproaten afgestoft. In het weekeinde van 28 en 29 november krijgen de Zeveravonden een digitaal vervolg. ,,Volgens mij hebben we zelfs buuts uit 1987", meent Van Kollenburg. ,,We presenteren de avond live en er zijn ook filmpjes van de jeugdprins en de dansgroep die zich dan laten zien. De titel hebben we al: Dè was pas laache.”