Carnaval Tilburg mag ook op de pleinen en in de bekende straatjes worden gevierd: ‘Een écht carnaval’

Overname Hermenzeil ketst af: EuroParcs trekt zich terug

RAAMSDONK/KAATSHEUVEL - De deal over jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk is geklapt. Kandidaat-koper EuroParcs heeft zich teruggetrokken. ,,We richten ons meer en meer op het buitenland", zegt Ron Moerenhout, woordvoerder van het park. ,,Met name op Oostenrijk en Duitsland. En we kunnen ons geld maar één keer uitgeven.”

15 februari