Carnaval Tilburg te zien bij Lokale Omroep Goirle

,,Het in beeld brengen van carnaval in de stad is belangrijk voor het in stand houden van de carnavalscultuur” zegt Dennis van Roozendaal, voorzitter van Stichting Kruiken Tv. ,,Met Omroep Tilburg zijn de contacten goed, maar die omroep gaat onze programma's niet uitzenden. Even goede vrienden. Het maakt ons niet uit of we bij Ziggo op kanaal 40 of kanaal 44 te zien zijn.” Het gaat om programma's die Kruiken Tv komend weekend over carnaval in Kruikenstad gaat maken. Er zijn ook impressies van het Prinsenbal, het Leuterconcours.