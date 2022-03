Carnaval was slechts het voorproefje, het wordt een jaar vol feesten en festivals: ‘We hebben er ontiegelijk veel zin in’

Veeg de dikke laag corona-stof maar van het balboekje, Tilburg is een evenementenstad en dat zal men dit jaar weten ook. De komenden tien maanden is het bijna ieder weekend raak. En anders is het in de buurt wel bal. We grasduinen door het aanbod, om te beginnen met de sector die heel lang op slot zat: de festivals.



Fysiek terug van weggeweest is Roadburn Festival (21 tot en met 24 april) dat Tilburg weer zwart kleurt met internationale Roadburners die voor de zwaardere metalen van de muziek komen. Het Oisterwijkse Intents Festival (27 tot en met 29 mei) gooit het een maandje later over een andere boeg met een hardstyle dancefestival. Ze gaan een inhaalslag maken. ‘Het wordt de allerbeste editie ooit’, stellen de organisatoren.



Hilvarenbeek is later in het jaar natuurlijk de ‘festival-place to be’ met glansrijke jongens als Best Kept Secret (10, 11, 12 juni) en WOO HAH! (1, 2 en 3 juli). Wie daarna nog even door wil razen kan nog een dagje Mundial (10 juli) meepakken in Korvel - een eendaags festival in de sfeer van het ter ziele gegane Tilburgse festival - op het vermaarde Draaimolen Festival terecht (9 en 10 september) of wijkt uit naar Berkel-Enschot voor Kraanpop (30 september tot en met 2 oktober). Tussendoor klinkt er tijdens vier zomeravonden muziek in de Reeshof tijdens de Muzen Concerten in augustus.