Carnavalsliedfestijn Zumme Zinge?! in Tilburg in de wachtkamer gezet

Zumme Zinge?! staat voor de vijfde keer op de agenda. Het zangevenement in wedstrijdvorm werd in 2017 de opvolger van het Blèrconcours. De laatste editie in Poppodium 013 was in 2020, vorig jaar ging een streep door alle openbare carnavalsactiviteiten. Nu is het plan het evenement te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. ,,Wellicht doen we dat in combinatie met een ander evenement”, aldus de carnavalsstichting.