Carnavalsontbijt in juli in de zomerzon? Dat kan bij het Bruin Kafee in Tilburg

Na een klacht van een collega-ondernemer werd de ‘silent bingo’ bij het Bruin Kafee zaterdagmiddag nog stilgelegd. Dat was niet de enige carnavalsactiviteit die werd afgelast na de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Het naastgelegen café De Baret had het hele weekend festiviteiten op het programma staan, met een ontbijt op zaterdagochtend, maar omdat dat binnen plaats zou vinden ging dat niet door.

Bij het Bruin Kafee werd zondagochtend buiten ontbeten, wat dan wel weer mag, door ruim tien bezoekers. Een gebakken ei met spek als katerontbijt en dat in sommige gevallen geflankeerd door een biertje. Felix Frijters van het Bruin Kafee op het Tilburgse Piusplein komt met een koekenpan vol gebakken eieren het terras opgelopen. ,,Het is een groot feest. We zijn al drie dagen bezig”, zegt Loes de Coo (28) die samen met Floortje Damen (27), Doris van Veen (27) en Dominique de Vrij (25) van CV De Badpakken aan het carnavalsontbijt zit. ,,Met een kater eieren eten, dat hoort erbij.”

Het gezelschap deed afgelopen weekend dunnetjes het feest over wat in februari niet door kon gaan. ,,Vrijdag zijn we op de laatste avond dat het mocht tot vier uur doorgegaan en zaterdag hebben we om een uur ‘s middags verzameld en gingen we door tot middernacht”, zegt De Coo. Het groepje is na een intensief weekend dan ook niet meer compleet. ,,Er zijn er al een paar gesneuveld, die sluiten vandaag later aan. Vanmiddag houden we op eigen initiatief een kroegentocht.”

Bier bij het ontbijt

Om te herstellen van de avond ervoor zitten de dames nog aan een glaasje fris of drinken ze van de jus d’orange die Frijters voor ze neerzet. Dat is een tafel verder, waar de mannen van CV De Bombezjoerders zitten, wel anders. Daar staan de glazen pils in overvloed op tafel. ,,Dat staat in de reglementen, om tien uur ‘s morgens gaan we standaard aan het bier, zegt Eric van Rijsewijk, die samen met carnavalsvrienden Koen, Mark, Wesley, Jeroen, Joost en Demy daad bij het woord voegt. Ondanks alle moeite zijn de heren nog niet helemaal in carnavalsstemming. ,,Je kunt niet een willekeurig weekend aanwijzen en er vanuit gaan dat het hetzelfde is als echt carnaval. Want normaal gesproken is iedereen met carnaval bezig, dat is nu niet het geval. Maar we kunnen in ieder geval bij elkaar komen, dat is het belangrijkste”, zegt Van Rijsewijk.

Dat is niet het enige. Zo is het nu makkelijk door de stad struinen, bij het gebrek aan een berg plastic bekers die de doorgang versperren. ,,Eigenlijk zijn we hier ook alleen maar om weg te kunnen van vrouw en kinderen”, lacht Van Rijsewijk. Op het doorgaan van het echte carnaval in februari hebben de mannen goede hoop. ,,Dan gaan we gas geven. Onze wagen staat al twee jaar te wachten in de bouwhal.”