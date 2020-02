Carnavalsoptocht in Tilburg verplaatst naar 22 maart

Burgemeester Theo Weterings over het besluit: ,,Het is ontzettend jammer voor alle Kruiken en Kruikinnen, maar veiligheid voor deelnemers en toeschouwers staat voorop. Daar zijn we het allemaal over eens. Ook zonder D’n Opstoet op carnavalszondag maken we er dit jaar een mooi feest van met elkaar.” Daar sluit Patrick Dewez van Carnavalsstichting Tilburg zich bij aan: ,,We leven mee met de deelnemers die maandenlang naar D’n Opstoet hebben gewerkt. Het annuleren van de optocht doet pijn in ons groen-oranje hart.”



Woordvoerder Steven van Gils van carnavalsstichting Kruikenstad: ,,Een vervelend besluit, vooral voor al die mensen die maandenlang bezig zijn geweest met de voorbereidingen. Maar de veiligheid staat voorop.” Volgens Van Gils zijn er ook andere scenario's besproken, zoals het door laten gaan van de optocht zonder grote wagens, maar dat vond niemand een goed idee. ,,We willen de optocht in z'n volle kracht laten zien. Daarom hebben we besloten om de optocht naar 22 maart te verplaatsen.”