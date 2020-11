Carnavalstroostlied van Veul Gère ‘bizar goed’ ontvangen: ‘Echt niet normaal’

De carnavalsvereniging schreef samen met een legio andere carnavalsmuzikanten een 'nummer van hoop’, wat tijdens de elfde-van-de-elfde om 11.11 uur naar buiten zou worden gebracht. Onder de naam 'Niet Altijd Rozengeur’ was daar gister dan eindelijk de release van 'Doorgaen!'. Jan Eijsermans, een van de voorzangers van de vereniging, heeft eigenlijk maar één woord voor alle reacties die sinds dat moment binnenstromen. ,,Bizar. Het is gewoon bizar allemaal. Het is zo ontzettend ontploft gisteren. Sowieso qua media-aandacht, maar het is ook zo veel gedeeld op Facebook en al die andere online platforms. Het is echt niet normaal.”

Itunes top 100

‘Doorgaon!’ kwam binnen als nummer 2 op de iTunes Top 100 Downloadslijst en bezet inmiddels plek 3. Iets wat Eijsermans nog steeds maar moeilijk kan geloven. ,,Natuurlijk hoop je - en verwacht je misschien ergens ook wel - dat een nummer aan gaat slaan, maar dat het zo hard zou gaan, was zeker boven verwachting. Dit hadden we nooit durven zeggen.”

Het vieren van dit succes zat er niet echt in, evenals het vieren van de elfde-van-de-elfde. ,,We moesten creatief zijn”, vertelt Eijsermans. ,,Wij hebben met alle mannen van Veul Gère zowel om 11.11 uur als om 20.00 uur een Zoom-meeting gehad. Met een klein drankje achter de laptop hebben we zo toch nog met elkaar kunnen proosten.” Hoe dat er dan aan toe gaat, bij zo'n Zoom-borrel van Veul Gère? ,,Nou, zeker niet zoals normaal", lacht Eijsermans. ,,Maar het was alsnog heel gezellig hoor. We hebben gelachen.”

Of ze in februari weer via Zoom zullen proosten, wil Eijsermans nog niet aan denken. ,,We hopen natuurlijk dat er wellicht tegen die tijd weer iets meer mogelijk is, maar we gaan er gemakshalve maar niet vanuit. We zullen ook dan weer creatief moeten zijn.”

