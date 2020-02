Carnavalvierders stranden in defecte bus langs A58 bij Oirschot en feesten verder achter vangrail met bier

Video Man (28) uit Helmond overleden na botsing tegen boom in Hilvaren­beek

12:55 HILVARENBEEK - Bij een ongeval in Hilvarenbeek is zaterdagochtend vroeg een 28-jarige man uit Helmond overleden. Dat meldt de politie. De automobilist belandde met de auto tegen een boom. Dat gebeurde aan de Goirlesedijk, even voor 05.30 uur.