Cas Spijkers en Piet Rutten waren het peper-en-zoutstel van De Swaen: te lezen in Bon Chef!

Wie was de peper en wie was het zout? ,,Geen idee”, schiet Piet Rutten in de lach. Dus helpt Reinold Vugs hem maar. ,,Piet was de peper. Hij was temperamentvoller.” Waarna Rutten alsnog de metafoor wil afmaken: ,,Als zout voor emotie staat, ja, dan was van ons tweeën Cas wel het zout.”