Casino’s en poolcentra wel tot 1 uur open, tot irritatie van rest horeca Tilburg: ‘Meten met twee maten’

De poolcafés, jeu-de-boulesbanen en casino's mogen inderdaad nog open na tien uur, staat te lezen in de noodverordening van de veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Wel zijn daar een aantal strenge regels aan verbonden. Zo moet het horecadeel wel om tien uur dicht, en mag er dus geen eten en drinken meer besteld worden. Er mag alleen nog gepoold of gegokt worden. Hetzelfde geldt voor bioscopen. Zij mogen nog wel een film starten na tien uur, maar geen popcorn meer verkopen. Om één uur moet alles wel dicht.

Clemens Bosveld van het Saints Poolcentrum in Tilburg snapt dat collega's chagrijnig zijn. ,,Maar dit geldt niet alleen voor Tilburg. Ook in Zeeland en Limburg blijven de poolcafés langer open.” Bosveld heeft zelfs geholpen om bij poolcentra in Amsterdam en Groningen hetzelfde rond te krijgen, want de uitzondering om ‘overige’ activiteiten na tien uur voor te zetten, bestaat dus gewoon.

Er staat toch nog steeds dertig man binnen?

,,Zo snap je toch niks meer van de maatregelen", stelt Van Geene. ,,Alsof de besmettingen door het drankjes drinken komt en niet door het poolen. Er staat dan toch nog steeds dertig man binnen?” Volgens Pulles snappen de mede-ondernemers in Tilburg er ook helemaal niks van. Bovendien wordt er getwijfeld of de taps dan overal wel echt dichtgaan om tien uur.

Bosveld zegt in elk geval geen misbruik te maken van de situatie. ,,Om kwart voor tien lopen we nog een rondje voor de laatste ronde. Dan mag er één drankje besteld worden, dus ook geen complete blaadjes bier per persoon.” Maar toch, ‘elk tientje is in deze tijd wel gewoon mooi meegenomen.’ Maar het grootste voordeel is dat hij niemand naar huis hoeft te sturen. ,,Dat spreidt ook de bezoekersstromen op straat.” Bij Jacks Casino kon zaterdag niemand reageren.