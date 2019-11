CDA'ers scharen zich achter breekpunt: deadline voor boeren nog dit jaar van tafel

TILBURG - Afdelingshoofden van het CDA in Brabant steunen de harde lijn die de partij in de provincie trekt. Ook zij vinden dat de deadline voor vergunningaanvragen die Brabant op 1 april 2020 heeft gezet, nog dit jaar volledig van tafel moet. Dat is zaterdag de belangrijkste conclusie van een emotionele bijeenkomst met voorzitters van alle afdelingen van het CDA in Brabant.

De sfeer in hotel de Postelse Hoeve in Tilburg was zoals verwacht emotioneel. De kleine honderd aanwezigen kwamen binnen vol vragen en boosheid over de zwabberkoers die de partij in de provincie vaart. Het is al zeker twee weken de vraag hoe hard de deadline is voor boeren die een vergunning aan moeten vragen om ervoor te zorgen dat hun stallen vanaf 2022 aan strengere milieu-eisen voldoen.

Tot nu toe blijken de eisen van het CDA op papier harder dan in de Statenzaal, tot ongenoegen van andere partijen én boeren die niet weten wat ze aan de christendemocraten hebben. De provinciale fractie brengt zich er steeds weer mee in de problemen, tot ongenoegen van de eigen achterban in de gemeenten.

‘Nou ja, emotioneel’

,,De mensen kwamen boos binnen. Nou ja, emotioneel”, zegt Inge van Dijk, voorzitter van het bestuur in Brabant en wethouder in de gemeente Gemert-Bakel. ,,Ze stelden vragen om sommige dingen beter te kunnen begrijpen. Er zijn afgelopen weken dingen gebeurd die niet lekker liepen. De vraag die we kregen was: hoe gaan jullie het beter doen?”

Volledig scherm CDA-gedeputeerde Renze Bergsma sluit de gordijnen als het spoedberaad begint. © Dolph Cantrijn

Daar kwamen vanuit het bestuur meerdere antwoorden op, zegt Van Dijk. ,,We moeten beter communiceren over onze strategie en ervoor zorgen dat afdelingen mee kunnen denken, zonder dat je Poolse landdagen organiseert. We hebben met elkaar gesproken over hoe we dat kunnen doen. Ook op andere dossiers overigens. Het is goed dat we zo met elkaar kunnen praten. Ook om elkaar te steunen. Daar ben ik wel trots op.”

‘Wij zijn niet bang’

De spoedvergadering zou eigenlijk in Veghel zijn, maar daar kreeg boerenactiegroep Farmers Defence Force lucht van. Voorman Mark van den Oever plaatste een poll op Facebook waarin hij leden van de groep vroeg of het een idee is om met ‘een bult’ tractors naar Veghel te gaan uit onvrede met de CDA’ers. Eerder zette hij een poll online waarin hij peilde wat leden ervoor voelden om Statenleden van het CDA persoonlijk aan te pakken. Het Openbaar Ministerie onderzocht die actie, maar concludeerde dat Van den Oever niet strafbaar bezig was.