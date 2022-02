CDA Hilvarenbeek: ‘Eerst deskundige laten kijken naar compensatie van zeven miljoen euro’

HILVARENBEEK - Het CDA in Hilvarenbeek wil dat een externe deskundige het hele dossier over de verhuizingen van de Firma Reyrink en Roozen van Hoppe uit Haghorst bekijkt. Pas dan kan de gemeenteraad een goed besluit nemen, zo heeft fractievoorzitter Clemens Veraa zijn collega's laten weten dit weekeinde. Het debat dinsdagavond over ‘het dossier Haghorst’ moet wel gewoon doorgaan, wat het CDA betreft.

Veraa heeft in een vorige commissievergadering ook al voorgesteld om externe hulp in te schakelen over de verhuizingen van vastgoedontwikkelaar Roozen van Hoppe en loon- en aannemingsbedrijf Reyrink naar de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. Het BD tekende dit weekeinde op dat er nog heel veel onduidelijk is, met name over het waarom van een compensatie van zeven miljoen euro voor de verhuizing.

,,Die vraag, maar ook andere, zijn nog steeds niet beantwoord. Voordat wij ons als gemeenteraad comfortabel kunnen voelen over een goed besluit, denk ik dat we een vastgoeddeskundige of een expert in de projectontwikkeling naar het hele dossier moeten laten kijken", aldus Veraa. De eerste reacties van collega fractievoorzitters zijn daar positief over.

Contract zal moeten wachten

De commissie Ruimte bespreekt dinsdag een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de beide bedrijven. Daarin staan allerlei voorwaarden over de compensatie uitgewerkt. Waarom dit contract nu moet worden ondertekend, is vanuit de gemeente Hilvarenbeek gezien niet duidelijk. Het is namelijk nog helemaal niet zeker of de bedrijven wel mogen verhuizen. Niet de gemeente beslist daar uiteindelijk over, dat doet de provincie.

In het debat over die overeenkomst hoeft het wat Veraa betreft niet erg uitgebreid over de inhoud van die overeenkomst te gaan. Wel moeten partijen uitspreken hoe de gemeenteraad verder moet met dit dossier. De CDA-voorman verwacht niet dat nog voor de verkiezingen een besluit genomen kan worden.

