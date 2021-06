CDA kaart gevaarlijke kruising aan bij camping in Haaren: slachtoffer na twee weken nog kritiek

Ruzie tussen de friet: Tilburgs bedrijf mocht medewerker niet ontslaan

30 mei TILBURG - Werd geschopt? Waren er doodverwensingen? Het is nooit helemaal helder geworden en dat is dan ook de reden dat aardappelverwerker Agristo een medewerker na een hoogoplopende ruzie op de werkvloer niet per direct had mogen ontslaan. Het bedrijf moet betalen, oordeelt de rechter.