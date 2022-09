CDA Oisterwijk drukt stempel op buitengebied: ‘Boomkwekers in Haaren gered van faillissement’

Botsau­tootjes zijn nu eenmaal geen konijnen­bak­jes: maar is een boete van 20.000 euro dan terecht?

ULVENHOUT/BREDA - Wat mag er in een loods die bestemd is voor een kermisexploitant? Daar mogen in elk geval geen boeken over konijnen en voer worden opgeslagen of voederbakjes in elkaar worden geschroefd, vindt de gemeente Alphen-Chaam. De voorzieningenrechter moet beslissen of er terecht een dwangsom van 20.000 euro is opgelegd.

29 september