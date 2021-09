CDA Tilburg presenteert kandidatenlijst voor verkiezingen 2022

Partij van de samenleving

‘De selectiecommissie is gericht op zoek gegaan naar mannen en vrouwen die hun sporen hebben verdiend in het maatschappelijk middenveld, als voorzitter van buurt-of wijkraden of in het bestuur van verenigingen. Daarmee laat het CDA zien dat het de partij is van de samenleving’, zo laat het partijbestuur weten. ‘Natuurlijk is er landelijk wat aan de hand, maar dit team, de kwaliteit en de betrokkenheid gaan we ervoor om een goede uitslag neer te zetten.’ Het CDA heeft momenteel vier zetels in de Tilburgse raad.