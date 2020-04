CDA-Tilburg verliest twee prominenten: Ari van Valen en Sjef Robben overleden

Sjef Robben werd pas op latere leeftijd gemeenteraadslid, in 2011. Hij merkte aan den lijve dat het CDA nog verder terrein moest prijsgeven. In 2014 viel hij buiten de boot, maar ging toen verder als burgerraadslid. Robben was voordien vooral bekend als opperleuterèr van Kruikenstad, vast succesnummer in de ton was het ‘kwekmedjeskoor’. Hoewel Robben ook in de fractie bekend stond als ‘de vrolijke noot’, wist hij zijn carnavalsimago al snel van zich af te schudden. Robben was onder meer woordvoerder sport en kermis. ,,Maar hij was vooral een generalist met een groot gevoel voor wat Tilburgers bezig hield.”



Naast zijn politieke werk was Robben - in zijn werkzame leven wiskundeleraar - enige tijd lid van de raad toezicht van Wonen Breburg en van Sterk Huis. Hij was tot op het laatst actief bij de KBO. ,,Daar zette hij zich vooral in voor praktische zaken voor de 6000 leden. Dat is bij voorbeeld de belastingservice en het Automaatje dat vervoer voor ouderen verzorgt”, zegt Aarts die nu zelf voorzitter is van deze bond voor ouderen. Sjef Robben laat zijn vrouw, zoon en dochter en verschillende kleinkinderen na. Zowel Robben als Van Valen werd koninklijk onderscheiden.