CDA wil buurtbus terug in Esbeek, college Hilvarenbeek werkt aan alternatief

Wending in zaak moeder­moord Kaatsheu­vel, ‘Verdachte wist hoe erfenis werd verdeeld’

16:24 BREDA - Een merkwaardige wending in de zaak tegen Michael G. die op 30 januari in Kaatsheuvel zijn moeder zou hebben gedood. Iedereen was het erover eens: G. was psychotisch toen hij zijn moeder ombracht. Maar ineens is daar een notaris die vertelt dat G. wist hoe de erfenis zou worden verdeeld. En dat hij meer kon vertellen ‘als hij voor het blok wordt gezet’.