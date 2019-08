CDA wil vaart achter pilot 6 Kernenvervoer in Hilvarenbeek

Brandweer rukt uit voor vreemde geur in politiebu­reau Tilburg

15:03 TILBURG - De brandweer is dinsdagavond rond 19.10 uur uitgerukt na een melding over een vreemde geur in politiebureau Groene Beemden aan de Brucknerlaan in Tilburg. Twee agenten in het bureau hadden aangegeven een vreemde geur te ruiken. Onderzoek heeft woensdag uitgewezen dat er een fout zit in het luchtcirculatiesysteem van het pand.