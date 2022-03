CDA wint flink in Dongen, Volkspartij blijft de grootste, VVD onderuit

DONGEN - De Volkspartij Dongen is wederom de grootste partij in Dongen. Tegen de landelijke trend in is het CDA de grote winnaar van de verkiezingen: de christendemocraten klimmen naar de tweede plaats. VVD is de grote verliezer.

Dat blijkt na het tellen van alle stemmen.

„Dan hebben we toch ergens iets niet goed gedaan”, is de eerste reactie van lijsttrekker Petra Lepolder van de VVD terwijl de uitslagen binnenkomen. In de afgelopen periode was ze wethouder. „We zullen het moeten afwachten.” De partij stevent af op twee zetels, een minder dan vier jaar geleden.

Als verliezende partij staat de VVD achteraan als het gaat om het smeden van een nieuwe coalitie. Dat zou betekenen dat Lepolder zich terugtrekt. Ze had vooraf al aangekondigd dat ze niet in de gemeenteraad gaat zitten. Van dat besluit zal ze niet van afwijken, laat ze weten. Wel is de VVD nipt groter dan de OVD.

Klamme handjes

Hoewel de VPD zonder meer de grootste wordt, is Iris Jansen gedurende de avond toch zenuwachtig. „Ik heb klamme handjes. Maar ik heb ook erg veel zin om aan de slag te gaan.” Ze staat derde op de lijst van de partij, achter René Jansen en Denise Kunst. Die waren de afgelopen vier jaar respectievelijk wethouder en fractievoorzitter. Kunst zal het stokje halverwege de komende periode aan Iris Jansen overdragen.

De grootste winnaar is het CDA dat afstevent op zes zetels, een minder dan de VPD. Dat is geheel tegen de landelijke trend in. Het ligt voor de hand dat deze tweede partij met de VPD zal proberen een coalitie te vormen.

Met zes zetels is het dus vrijwel zeker dat Coert van Os, uitbater van het café van sporthal Salamander, in de raad komt. Dat kan voor wrijving zorgen omdat het conflict dat hij had met de gemeente nog niet opgelost is. Hij wil meer activiteiten in het café organiseren dan waar hij een vergunning voor heeft. De Raad van State zou eerder deze maand uitspraak doen in dat geschil, maar dat is uitgesteld. Het CDA ziet dat overigens niet als een probleem. De vraag is of de andere partijen in de raad het daarmee eens zullen zijn.

Opkomst duidelijk minder

Ook D66 wint, en zal waarschijnlijk uitkomen op vier zetels. Omdat er drie wethoudersposities te verdelen zijn en het verschil tussen VPD en CDA klein is, komt D66 in aanmerking om ook toe te treden tot de coalitie.

Volkspartij Dongen was met grote afstand de grootste partij in 2018 met liefst zeven zetels. PvdA, CDA, VVD en D66 behaalden allen drie zetels. De opkomst vier jaar geleden was ruim 50 procent. De opkomst in Dongen is met 44,9 procent duidelijk minder dan vier jaar geleden.

Volledig scherm Verkiezingsdebat van de 5 partijen in Dongen. © Jan Stads / Pix4Profs