CDA’er Jan Brenninkmeijer gaat waarnemen als burgemeester van Alphen-Chaam

,,Ik was in de ogen van velen wellicht een eigenzinnige burgemeester", zei Brenninkmeijer bij zijn afscheid. In Waalre ging Jan Boelhouwer, voormalig burgemeester van Gilze en Rijen, vervolgens waarnemen.

Brenninkmeijer treedt in Alphen-Chaam in de plaats van Joeri Minses, die na 7 jaar als burgemeester Alphen-Chaam inruilde voor de Gelderse gemeente Heumen.

Meldpunt Seksueel Misbruik

Van 1994 tot 2015 was Brenninkmeijer werkzaam in de consultancy. Hij is ook actief geweest binnen de katholieke kerk. Zo was hij van 2011 tot 2015 hoofd van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.