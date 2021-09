Cees blijft na 75 jaar nog gewoon op zijn euphonium spelen

In een cabrio komt hij aanrijden bij het Muziekhuis, de repetitieruimte van de harmonie in Berkel-Enchot. Langs de oprijlaan staan zo’n zestig muzikanten hem op te wachten om hem met muziek feestelijk te onthalen. ,,Ik wist nergens van. Iedereen om me heen kennelijk wel, maar ik dus niet. Wat een verrassing!” Zijn vrouw Nelly moet er om lachen: ,,Ik had Cees met een smoesje thuis gehouden. Anders was hij al lang weg geweest.”