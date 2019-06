Cees de Zwart (61) is veertig jaar gastheer in Tilburg: 'Een masker opzetten voor de gast? Nooit!'

Is het bijzonder? Cees de Zwart (61) denkt er even over na. Nee, enerzijds niet, want hij werkt al veertig jaar met veel plezier als gastheer bij De Postelse Hoeve. En die jaren zijn voorbij gevlogen. Anderzijds: zo lang in de horeca bij dezelfde baas, een bekend gezicht voor veel vaste gasten aan wie hij goede herinneringen heeft. Dat is toch wél bijzonder.