Cees ‘kort en krachtig’ van Hoof na 16 jaar uit raad Hilvarenbeek. ‘Niet iedereen kan zijn zin krijgen’

Zestien jaar lang was Van Hoof een van de gezichtsbepalende gezichten van de gemeenteraad in Hilvarenbeek. Aan lange verhandelingen doet hij niet, aan duidelijke, kort maar krachtige statements wel. En soms kon hij dan misschien wat narrig overkomen, erkent de politicus als hij terugkijkt. ,,Dat is vooral het laatste jaar zo geweest. Omdat ik het gevoel had dat we als Gemeenschapslijst tegen een muur aanliepen toen we uit het raadsbrede akkoord zijn gestapt. Wat we ook voorstelden, hoe goed het voorstel ook was, we kregen geen respons. Daar word ik wat narrig van.”