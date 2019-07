Cees van der Wielen, actief in de Alphense gemeenschap, op 80-jarige leeftijd overleden

ALPHEN - Op 80-jarige leeftijd is in het verzorgingshuis te Alphen zaterdagochtend Cees van der Wielen overleden. Hij was al een tijd ernstig ziek.

Cees van der Wielen was op veler vlakken actief in de dorpsgemeenschap, onder andere twee termijnen als gemeenteraadslid voor GBA.

De geboren Tilburger trad in 1963 als onderwijzer aan op de dorpsschool van Alphen, die toen nog de heiligennaam Norbertus droeg. Tot aan zijn 70e zou 'mister Van der Wielen’ actief blijven voor de - inmiddels - Willibrordusschool.

Van der Wielen had in Alphen als dienstplichtige met zijn militair uniform aan gesolliciteerd. ,,Ik maakte toen kennis met pastoor Binck, die voorzitter van het schoolbestuur was", blikte hij bij zijn 40-jarig jubileum terug. ,,Door hem ben ik aangesteld. Hij vroeg alleen maar aan mij of ik geschiedenis leuk vond en dat was een schot in de roos.”

Heemkundige verdiensten

Binck staat bekend als de grote aanjager van de Brabantse heemkunde. In Alphen bewoog ook Van der Wielen zich op dat historisch pad. Zo bekommerde hij zich om het pestkerkhof.

Voor zijn heemkundige verdiensten werd hij in 2011 onderscheiden met het zilveren Draaginsigne van Brabants Heem. Ook voor de VVV spande Cees van der Wielen, in 2006 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, zich in.

Zijn vrouw Sanne was tot aan haar dood in 2010 de zeer actieve dorpscorrespondent voor het Brabants Dagblad, waar de onlangs ook overleden verslaggever Tineke Louwerse haar vaste aanspreekpunt was.

Cees van der Wielen nam het correspondentschap nog datzelfde jaar van zijn vrouw over. ,,Sanne zei altijd dat je je oren wijd open moet zetten en nieuwsgierig moet zijn", luidde zijn motivatie. ,,En ook dat je het nieuws in de kleine dingen moet zien.”