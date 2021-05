Cel geëist tegen Tilburgers voor roven 400 euro op station: ‘Het is een broodjeaapverhaal’

Nog 3 speelron­den: Willem II en RKC blijven bibberen, hoe zien de restpro­gram­ma's eruit?

3 mei In de 31ste speelronde van de eredivisie veranderde er nauwelijks iets in de positie van de degradatiekandidaten. Hekkensluiter ADO Den Haag greep de laatste strohalm door Feyenoord te verslaan, de andere vier clubs die in zwaar weer verkeren, leden een nederlaag.