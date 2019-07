Celstraf geëist tegen Tilburger die hennep en amfetamine ‘in huis bewaarde als vriendendienst’

Tilburgse danser Guilherme Miotto maakt kans op grote prijs van 60.000 euro

16:14 AMSTERDAM/TILBURG - De Tilburgse choreograaf Guilherme Miotto is genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2019. Dat is de grootste podiumprijs in Nederland. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten. De twee winnaars krijgen ieder een bedrag van 60.000 euro.