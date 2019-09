Celstraf geëist tegen Udenhouter wegens ‘ontucht’ met medewerkers Diamant

WeerZien: ‘Bondsbe­stuur was een fanatiek groepje’

Afgezien van de tekst die op de foto geschreven staat – 'Tilburg op z'n best' – en het gegeven dat de afbeelding gemaakt is door de Tilburgse fotograaf Schmidlin, was er over deze foto bij ons he-le-maal niks bekend. Tot vorige week, want toen kwamen er toch behoorlijk wat reacties binnen over deze heren, die er inderdaad op hun paasbest uitzien.