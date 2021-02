Celstraf van 3,5 jaar geëist tegen man die met auto vol drugs op A58 werd gepakt

Tegen een 54-jarige man die in juni vorig jaar met een auto vol drugs werd aangehouden op de A58 tussen Moergestel en Tilburg, is 3,5 jaar cel geëist. Het OM zei vrijdag in de rechtbank van Breda dat deze man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, een faciliteerder in de drugswereld is.