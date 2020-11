Celstraf van 45 maanden na dodelijke mishandeling biljarter Lou Herst

Lou Herst werd doodgeschopt en -geslagen bij biljartcentrum De Romein in Tilburg. Even ervoor had de zus van Goirlenaar Remco L. haar broer gebeld dat ze werd lastiggevallen door de biljarter. Dat was niet de eerste keer volgens L. Hij zei tegen z’n zus dat hij er heen zou gaan om er iets van te zeggen. Hij nam z’n maatje Bob B. mee. Onverwachts zagen ze Herst buiten al lopen. Nadat ze waren uitgestapt, ontstond er al snel een vechtpartij. De rechtbank: ,,Veertig seconden lang hebben ze met twee tegen één meermalen met hun vuisten tegen zijn hoofd en nek geslagen. Ze zijn pas gestopt met het geweld toen Herst tegen het raam in elkaar zakte en niet meer reageerde.’'