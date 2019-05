Celstraffen en taakstraf voor duo dat taxichauffeur beroofde in Tilburg

Twijfel over optreden Mgla in 013 vanwege vermeend antisemi­tis­me van zanger

15:54 TILBURG - Het optreden van de Poolse metalband Mgla tijdens Netherlands Death Fest in 013 is onzeker. Het poppodium doet onderzoek naar vermeende antisemitische en neo-nazistische sympathieën van zanger Mikołaj Żentara. De frontman zou in 2000 een solo-project hebben opgenomen met nummers als 'Judenfrei’ en 'Jerusalem in Flames'. In Duitsland zijn twee concerten van de band geannuleerd. Op social media is ophef ontstaan over het optreden in Tilburg.