Celstraffen geëist voor overval op lachgasverkoper in Tilburg

TILBURG - Het overvallen van iemand die lachgas verkoopt, zou een jaar of drie geleden totaal mallotig zijn geweest. Daar dacht niemand aan. Het laatste jaar is het schering en inslag dat verkopers van de ballonnen worden beroofd. Justitie eiste in de rechtbank in Breda tot anderhalf jaar cel voor de overval op een lachgasverkoper in Tilburg op 17 maart dit jaar.

Sinds het inhaleren van lachgas in zwang is geraakt, is ook het overvallen van de verkopers lucratief. Bij de overval op 17 maart bij een tankstation aan de Goirkekanaaldijk, maakten drie Tilburgse verdachten niet alleen vijf flessen lachgas buit, maar ook 4000 euro aan contanten. De verkoop van lachgas is niet illegaal.

Ervaren overvallers

De verdachten zijn drie jonge mannen van 19, 20 en 21 jaar oud. Die van 20 zou de initiatiefnemer zijn. ,,Het viel me op dat ze zo rustig waren en bleven. Ze leken heel ervaren in wat ze deden'', zei de beduusde verkoper (20) tegen de politie. Het vermoeden is ook dat de drie Tilburgers meer overvallen pleegden, ook al is daarvoor geen bewijs. De rechter suggereerde nog dat hun signalementen overeenkomen met de beschrijving van een overval op 20 februari in Eindhoven. De mannen ontkenden daarbij betrokken te zijn.

De 20-jarige Hanad D. hoorde de hoogste eis. Hij heeft echter niks willen vertellen bij de politie, behalve dat hij onschuldig is. De rechters probeerden het nog, maar kregen 26 keer 'zwijgrecht' als antwoord. Eli O. (21) heeft bekend dat hij het gasdrukwapen leverde en de afspraak maakte met de verkoper. Nawfal H. (19) zou vervolgens samen met D. de overval hebben gepleegd, al was het D. die daadwerkelijk dreigde met het pistool en riep: ,,Geef me die flessen, blijf rustig, geef je geld, geef alles wat in je zakken zit, maak je zakken leeg.''

Jeugdzonde

D. is al eerder veroordeeld voor een overval. 'Een jeugdzonde', noemde D. dat zelf, maar voor officier van justitie Jan Bezem was het reden genoeg om met anderhalf jaar meer cel te eisen dan de gebruikelijke vijftien maanden. H. zou wat de officier betreft een jaar cel moeten krijgen, waarvan de helft voorwaardelijk. En O. is in zijn ogen alleen medeplichtig. Bovenop het voorarrest van twee maanden, zou die nog vier maanden voorwaardelijk moeten krijgen en een taakstraf van 240 uur. Advocaten van de mannen vroegen vooral minder straf. De rechtbank doet uitspraak op 20 augustus.