Cementwagen gekanteld in Tilburg, Burgemeester Letschertweg nog uren dicht

Tilburger (54) beschiet plaatsge­noot met pijl en boog

13:11 TILBURG - In de wijk Groenewoud in Tilburg is woensdag omstreeks 22.30 uur een 54-jarige Tilburger aangehouden. Hij zou tijdens een ruzie een 25-jarige plaatsgenoot met een pijl en boog beschoten hebben. Het slachtoffer raakte daarbij niet gewond, zo meldt de politie.