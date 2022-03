Centaurusvijver is zwaar vervuild: ‘Leegpompen is het laatste redmiddel’

Hulpeloos Willem II heeft een wonder nodig: ‘Schaam je kapot? De supporters hebben groot gelijk’

Na een chaotische week, met als afsluiter wederom een verliespartij zonder Tilburgs doelpunt, is het serieus de vraag of en hoe Willem II degradatie nog kan ontlopen. Door de 1-0 nederlaag bij concurrent Fortuna Sittard staat de ploeg officieel onder de gevreesde streep, terwijl de bodem van de gifbeker nog niet in zicht is.

14 maart