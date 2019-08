Central Heating in Kaatsheuvel stapt in bij Hoppenbrouwers Techniek

Central Heating is gespecialiseerd in de aanleg van cv-installaties, waterinstallaties, riolering, sanitair, ventilatie en airconditioning, in onder andere woningen, bedrijfspanden en zorginstellingen. Het familiebedrijf is in 1966 opgericht door Jan van Dommelen, in 1995 nam zoon Erik van Dommelen het stokje over. Ook diens vrouw en dochter zijn werkzaam binnen het bedrijf. Central Heating telt circa 45 medewerkers.